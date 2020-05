Nuovi asfalti in via Campania, La Marmora e Matteotti: un intervento da 170mila euro

FALCONARA - Nuovi asfalti per via Matteotti, via Campania e via La Marmora, per un investimento complessivo di 170mila euro. Sono già stati appaltati i lavori per il rifacimento della pavimentazione stradale delle tre arterie, che da tempo attendono un restyling. Le aziende che si occuperanno dei lavori si stanno organizzando dopo l’allentamento del lockdown e la predisposizione dei protocolli operativi per lavorare in sicurezza.

L’intervento di via Matteotti interesserà il tratto di strada compreso tra l’incrocio con via IV Novembre e l’incrocio con via Mameli. Sarà fresata la pavimentazione esistente, realizzato il nuovo fondo stradale con il rifacimento dell’asfalto. Intervento analogo sarà eseguito in via Campania, tra la rotatoria con via Calabria e via Sardegna e l’ingresso dell’istituto Visintini. In questo caso saranno anche sostituite le griglie per il deflusso dell’acqua piovana. Gli interventi di via Matteotti e via Capania sono stati finanziati dal Comune di Falconara per un importo complessivo di 150mila euro. Per via La Marmora, il tratto di strada che costeggia piazza Europa tra via dei Mille e via Spagnoli, i lavori sono stati invece finanziati con il ribasso di 20mila euro ottenuto dall’intervento di asfaltatura di via Bixio, completato l’anno scorso.

«In queste settimane di emergenza il settore dei Lavori pubblici non si è mai fermato – spiega l’assessore Valentina Barchiesi – e sono state predisposte tutte le procedure per avviare i lavori. Ora che il Governo ha permesso la ripartenza delle ditte d’appalto possiamo procedere con l’esecuzione degli interventi, non appena le aziende si saranno organizzate per garantire l’osservanza di tutte le misure per il contenimento del contagio e la protezione dei lavoratori».

