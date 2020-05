Parchi accessibili solo dall'8 maggio, la passeggiata costa cara a 4 persone

ANCONA - Fase 2 tra multe e nuovi spazi. Ma l'ordinanza consente di accedere ai parchi dall'8 di maggio probabilmente però i cittadini in questione non erano consapevoli delle limitazioni dell'ordinanza sindacale per cui al parco Lunetta sono stati trovati due anconetani a passeggio con i cani e altri due cittadini che stavano tranquillamente percorrendo il parco. La polizia locale nell'esercizio dei controlli ha effettuato le verifiche del caso ed elevato 4 sanzioni.

