Morto il migrante di 18 anni scivolato e poi travolto dal camion

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FALCONARA - Non c'è stato niente da fare per il ragazzo aghano di 18 anni trovato l'altro giorno steso sul manto stradale e con ferite in diverse parti del corpo. Dinamica ancora da mettere a fuoco: il giovane secondo i primi elementi acquisiti sarebbe stato investito da un mezzo pesante forse proprio quello a cui era attaccato e da cui sarebbe scivolato. Il giovane era stato subito portato nel reparto di Rianimazione dell'ospedale di Torrette, questa mattina la terribile notizia.