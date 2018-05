In lacrime per Gilberto Malore stronca il fondatore della Blu assistenza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FALCONARA - Gilberto Principi, 51 anni, fondatore della Blu Pubblica Assistenza, è morto ieri intorno alle 12 al pronto soccorso dell’ospedale di Torrette. Una morte improvvisa, dopo un malore che lo ha colpito mercoledì sera. Ieri mattina le sue condizioni sono peggiorate, ha chiamato lui stesso i soccorsi, ma è arrivato in ambulanza al pronto soccorso di Torrette ormai privo di conoscenza. I medici hanno tentato di rianimarlo per 50 minuti, prima di arrendersi e constatarne il decesso. Dopo l’accaduto gli stessi medici hanno richiesto un esame autoptico per capire le cause della morte, così come si usa in casi di morte improvvisa. Per cui non è stata ancora decisa la data dei funerali. Gilberto Principi, un tempo impegnato in politica e in progetti umanitari internazionali, lascia la moglie Michela e una bambina di quattro anni. Accanto a lui anche la sorella e il fratello, i parenti e i tanti amici che lo ricordano con affetto.