FALCONARA - Rifiuti abusivi nel mirino della polizia locale e lotta senza tregua a chi non rispetta le regole e le norme in materia di smaltimento e di ambiente. «Nell’ultimo mese – dice Luciano Loccioni, comandante della polizia locale falconarese - abbiamo elevato numerose sanzioni per scorretto smaltimento di rifiuti, compreso l’abbandono di veicoli e mezzi che non sono più in grado di circolare. Gli accertamenti sono stati avviati grazie all’utilizzo delle fototrappole e anche alle segnalazioni dei cittadini che contribuiscono così alla civile convivenza ed al rispetto delle normative».

Le segnalazioni



I vigili urbani hanno staccato tre sanzioni che hanno riguardato veicoli in stato di abbandono nelle zone periferiche di Falconara, di cui due nel quartiere di Fiumesino e uno in via Poiole, automezzi rinvenuti grazie alle segnalazioni dei cittadini e dei residenti. Un altro veicolo abbandonato in via Fiume, a Rocca Mare, nel corso di controlli per il contrasto dell’abusivismo, è costato una multa a un cittadino di origine straniera.



«Particolarmente censurabile è poi la condotta di chi abbandona i rifiuti in pieno centro e fuori dai cassonetti - dice il comandante Loccioni -. In alcuni casi si tratta anche di rifiuti ingombranti, come grandi elettrodomestici, frigoriferi, televisori, lavatrici e lavastoviglie ormai inutilizzate e inservibili. È il caso di un residente falconarese, originario del Bangladesh, identificato nei giorni scorsi grazie al lavoro congiunto della polizia locale di Falconara e del personale di Marche Multiservizi Falconara. L’uomo aveva abbandonato in via Fratti diverse buste di rifiuti non differenziati ed alcuni elettrodomestici». Nelle settimane precedenti, sempre grazie alle fototrappole posizionate in varie zone del territorio comunale, erano stati invece individuate e sanzionate tre persone che avevano lasciato i rifiuti all’esterno dei cassonetti, oppure che avevano conferito sacchetti in cui sono state trovate tipologie di scarti che potevano essere riciclati ma che non erano stati differenziati.



«L’attenzione della polizia locale e del personale di Marche Multiservizi Falconara – dice Raimondo Baia, assessore competente alla polizia municipale - è sempre molto alta, per far sì che vengano rispettate le regole sullo smaltimento dei rifiuti. Il grado di civiltà di una comunità si misura anche dal comportamento tenuto dal singolo cittadino: differenziare correttamente i rifiuti significa consentire il recupero di tutti quei materiali che possono essere riciclati e questa è una forma di tutela dell’ambiente che parte dal basso».