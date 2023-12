FALCONARA - Arrivava dalla Georgia a bordo di un’auto greca, con una patente internazionale falsa, l’automobilista sorpreso al volante la vigilia di Natale dagli agenti della polizia locale di Falconara, impegnati nei controlli lungo le strade del territorio anche durante le festività. In totale il 24 dicembre scorso sono scattate sanzioni per quasi 10mila euro, nei confronti di tre automobilisti sorpresi al volante nonostante fossero del tutto privi di abilitazione alla guida.

Il posto di blocco

Per il georgiano, che è stato pizzicato all’altezza della stazione ferroviaria, è scattata una sanzione di 5.100 euro. Ai suoi danni anche la denuncia per esibizione di documenti falsi e il fermo del veicolo, che gli verrà restituito solo al pagamento della sanzione. Poco dopo in centro città è stato individuato un cittadino albanese, che già in passato era stato sorpreso più volte a guidare senza aver mai conseguito la patente. In questo caso, dato il comportamento reiterato, è scattata la denuncia all’autorità giudiziaria. Il terzo automobilista irregolare è stato individuato a Castelferetti: si tratta di un italiano trovato al volante senza una patente valida, sanzionato per 3.500 euro.

Tolleranza zero

I servizi di polizia stradale sono proseguiti per tutto il periodo natalizio e hanno portato a individuare decine di veicoli con revisioni scadute e senza assicurazione. I controlli continui, supportati anche dalle strumentazioni elettroniche a disposizione degli operatori, e distribuiti in modo capillare sul territorio, contribuiscono al miglioramento della sicurezza stradale anche impedendo a soggetti che, per svariati motivi quali revoche o sospensioni o gravi reati commessi, di trovarsi alla guida di veicoli senza tralasciare comunque il contrasto alle violazioni più insidiose alle norme di comportamento quali l’uso del cellulare, i sorpassi azzardati, il mancato rispetto dei pedoni sugli attraversamenti pedonali.