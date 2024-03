Campi sportivi nel mirino, le tribune out a Falconara: Neri, Amadio e Roccheggiani ad ostacoli

FALCONARA - Questa volta al centro delle polemiche finiscono gli impianti sportivi. «Da settembre 2023 – attacca Lara Polita, consigliera comunale delle liste civiche di sinistra - non sono agibili le tribune del campo Neri di Falconara ed Amadio di Castelferretti, con la costrizione a disputare a porte chiuse tutte le partite dei vari settori giovanili e della Seconda categoria del Palombina, dove genitori e tifosi si adattano a seguire le gare dal marciapiede di via Liguria, per quanto possono consentirlo i rami dei pini che ostruiscono la visuale, e in condizioni di sicurezza alquanto precarie dovute al cedimento delle balaustre in legno».

L’affondo

La Polita ironizza sulla tanto sbandierata attenzione che la giunta della sindaca Stefania Signorini dice di dedicare ai giovani. «Per non parlare della tribuna dello stadio Roccheggiani – dice la Polita - dove da circa 3 anni non si può assistere agli incontri della Falconarese, in Prima categoria, nonché a tutte le partite del settore giovanile.

Dopo i trionfalistici annunci dell'assessore Barchiesi, che nell'agosto 2022 annunciava la demolizione e la ricostruzione della tribuna entro il gennaio 2023, con l'utilizzo di fondi pubblici e l'accensione di un mutuo a tasso zero, il tempo è scaduto da un anno e siamo ancora in attesa».

Dalla sindaca arriva la replica che parte dal fatto che «nonostante la grave situazione finanziaria in cui versa il Comune, situazione che come è noto le ultime giunte hanno ereditato dalle amministrazioni di centrosinistra, l’ente ha investito e continua a investire negli impianti sportivi, tanto da aver eseguito interventi in gran parte delle strutture sportive di Falconara, grazie a progetti concreti che hanno ottenuto finanziamenti. In totale dal 2018 sono stati investiti negli impianti sportivi 2,5 milioni di euro, tra interventi strutturali e manutenzioni». L’amministrazione conferma che tornerà di nuovo agibile la prossima settimana la tribuna del campo sportivo Neri di Palombina Vecchia.

Le pratiche di competenza del Comune sono state completate nei primi giorni di gennaio e in queste settimane gli uffici comunali hanno lavorato in collaborazione con l’Asd Palombina Vecchia per ripristinare l’agibilità e consentire l’ingresso di spettatori in occasioni di competizioni. Subito dopo sarà affrontata la situazione dello stadio Amadio, in modo da ripristinare l’agibilità anche della tribuna dell’impianto di via dell’Artigianato.

L’intervento

«E’ in dirittura d’arrivo – dice la Signorini - la realizzazione della tribuna dello stadio Roccheggiani: la costruzione della struttura sarà terminata in aprile e subito dopo il Comune procederà con le opere complementari per l’abbattimento delle barriere architettoniche e per arrivare all’agibilità complessiva». Per la nuova tribuna dello stadio Roccheggiani sono stati già impegnati 822 mila euro e l’amministrazione ne aggiungerà altri 110mila per le opere di completamento. A questa somma vanno aggiunti 130mila euro per la demolizione della vecchia tribuna. Altri investimenti per la piscina comunale, il PalaLiuti, il Pala Badiali, il polo del tennis e l'adeguamento delle palestre scolastiche.