Falconara alla Barcolana Su Arabesque II anche il sindaco Signorini

FALCONARA - Tre imbarcazioni da Falconara a Trieste per il 50° della Barcolana. E su una a bordo c'era anche il sindaco Stefania Signorini, su invito dell’associazione ‘La Perla del Conero’ di Falconara. Il primo cittadino ha fatto parte dell’equipaggio di Arabesque II, una delle tre imbarcazioni dell’associazione falconarese che hanno preso parte alla regata. «E’ stata una giornata emozionante – commenta il sindaco –. Mi ha colpito vedere una città mobilitata per accogliere i partecipanti e ho avuto la possibilità di visitare in notturna la Amerigo Vespucci tutta illuminata». «Partecipare a bordo dell’imbarcazione falconarese . afferma infine - mi ha reso parte dell’equipaggio e mi sono sentita orgogliosa di rappresentare insieme agli altri i colori della città».