Addio Polenta, intonacatore con la Falconarese nel cuore: si è spento a 76 anni

FALCONARA Amava la sua città ed era legato alla Falconarese del cavaliere Bedetti, il presidentissimo. Giuseppe Polenta se n’è andato oggi (16 marzo), avrebbe compiuto 76 anni a luglio.

LEGGI ANCHE: La Cocciaretto si rialza e vince il WTA 125 di Charleston: in finale piegata (2-0) la russa Shnaider

Il ricordo

«Era il papà di tutti e una brava persona – lo ricorda il figlio Paolo – mi ha insegnato tutto e ad amare il calcio e lo sport». Polenta era un buono, un uomo generoso: aveva perso negli anni l’adorata moglie Giancarla Melella, i fratelli Vittorio e Pietro, le sorelle. Negli ultimi giorni aveva combattuto come un leone contro un male malvagio. Era stato uno scagliolista, faceva intonaci ed era legatissimo agli amici del bar Max di Baldoni. Amava la pesca, il mare ma soprattutto la Falconarese, di cui è stato dirigente accompagnatore per diversi anni. Coltivava amicizie speciali, come con l’ex interista Fabio Galante. La camera ardente è aperta presso la casa funeraria Pieroni e il funerale si svolgerà lunedì alle 15,30 presso la chiesa di San Giuseppe.