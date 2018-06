Studente pusher fermato in stazione: aspettava i baby clienti con l’hashish

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

FABRIANO - Alla stazione di Fabriano, alle sei del mattino, con 13 dosi di hashish nascoste nei pantaloni. Uno studente che frequenta le scuole superiori, di 19 anni, residente in città e originario dell’Albania, è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio, nei giorni scorsi, dai carabinieri. A seguito di numerose segnalazioni i militari hanno effettuato particolari servizi in borghese e hanno notato il ragazzo che, alle ore 6, si muoveva a piedi, con fare sospetto, in prossimità della stazione ferroviaria.