Si è spento il sorriso di Patrizia assistente sociale dal cuore d’oro: aveva 43 anni

FABRIANO - Se ne è andata troppo presto Patrizia Sforza, in Moretti, morta sabato a soli 43 anni. Molto conosciuta in città per il suo lavoro, era, infatti, un’assistente sociale in servizio presso il Consultorio dell’Asur, ha combattuto con tutte le sue forze per vivere, sempre con il sorriso. Da tempo lottava contro un brutto male Patrizia, che è risultata positiva al Covid, tanto che ieri sera il Gores ha comunicato, nel consueto bollettino serale, che tra le 4 persone decedute nelle ultime 24 ore, con tampone risultato positivo, c’era pure la 43enne di Fabriano.

Da ieri mattina la camera ardente è stata allestita presso la casa funeraria Infinitum di Bondoni, in via Nenni, a Fabriano. In tanti l’hanno raggiunta, nel rispetto della normativa anti-covid, per un ultimo saluto. Oggi, giornata dedicata alla Commemorazione di tutti i fedeli defunti, si svolgeranno le esequie di Patrizia. Alle ore 14,45 partirà il corteo di auto dalla casa funeraria. Alle ore 15 il funerale presso la chiesa cattedrale di San Venanzio. Al termine avrà luogo la tumulazione nel cimitero di Santa Maria. I familiari non chiedono fiori, ma offerte a favore dell’Associazione Oncologica Fabrianese. Tantissimi, con le lacrime agli occhi, hanno ricordato il sorriso, la bellezza e l’onestà di questa donna che ha lavorato tanto e si è spesa per il bene di tutti. «Ciao Patrizia un angelo come te poteva stare solo in Paradiso», il pensiero comune degli amici sui social.



A ricordarla c’è anche un’ex dipendente comunale, ora in pensione, nonché parente, Sabina Sforza. «Ancora non riesco a crederci. Patrizia era una persona buona, speciale. Aveva uno sguardo bellissimo, due occhi che trasmettevano serenità. La vita ci ha provato di una gran donna troppo presto. Nel suo lavoro di assistente sociale era molto precisa. Più volte anche io, in servizio ai Servizi Sociali del Comune di Fabriano, in passato, mi sono confrontata con lei su varie situazioni e ha trovato sempre una soluzione per il bene delle persone che chiedevano aiuto». Oggi l’ultimo saluto. «Ciao Patrizia, il tuo sorriso sia un faro guida per il nostro cammino», ha detto Andrea Poeta, custode dell’Oratorio della Carità di Fabriano.



Per quel che riguarda l’emergenza covid, negli ultimi due giorni, si sono aggiunti altri 49 positivi a Fabriano. Ad oggi sono più di 400 le persone in isolamento fiduciario e/o quarantena. I dati aggiornati a ieri pomeriggio parlano di 179 persone attualmente positive. Questi i numeri aggiornati nell’Ambito 10. A Sassoferrato ci sono 4 nuovi positivi, dall’inizio della pandemia sono 57 i casi. 36 le persone in quarantena e/o isolamento fiduciario. A Genga è stato accertato un altro tampone positivo. I casi complessivi sono 11, 5 gli attualmente positivi. In 30 in isolamento. A Cerreto d’Esi sono 3 le persone attualmente positive, 13 i casi totali. 10 in isolamento. A Serra San Quirico 12 positivi dopo l’aumento degli ultimi giorni. 40 i residenti in quarantena.

