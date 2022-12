FABRIANO - Aumentano i controlli, in vista delle feste natalizie, e sembra crescere anche il traffico di stupefacenti. Nemmeno Fabriano è esente da questo mercato illegale che vede coinvolti sempre più giovani. Nelle ultime 24 ore sono state due le operazioni dei carabinieri della Compagnia con sede in via Dante, agli ordini del capitano Mirco Marcucci.

La prima ha portato all’arresto di due giovani, la seconda a una denuncia sempre per detenzione ai fini di spaccio.

Nel dettaglio, giovedì notte, i militari del Nucleo Radiomobile hanno arrestato due fidanzati fabrianesi per detenzione ai fini di spaccio. I due giovani, 23 anni lui, già noto, 20 anni lei, sono stati trovati in possesso di 16 grammi di cocaina purissima. Circa un grammo di stupefacente era nascosto in auto, mentre i restanti 15 grammi, già suddivisi in dosi, erano nascosti tra i pantaloni della ragazza. Ieri mattina i due arresti sono stati convalidati: il Giudice del Tribunale di Ancona ha disposto obbligo di firma presso gli uffici di polizia giudiziaria in attesa del processo che si svolgerà nei prossimi mesi. Non si escludono nuovi provvedimenti con la sfilata, in caserma, di una serie di potenziali assuntori. Sempre negli ultimi giorni i carabinieri hanno effettuato un controllo straordinario del territorio con personale in divisa e in borghese.



Durante un posto di blocco a Fabriano è stato fermato un 40enne, residente in città, mentre si trovava alla guida della propria automobile. I militari gli hanno chiesto i documenti personali e del mezzo. Il 40enne, però, ha mostrato segni evidenti di nervosismo così i carabinieri hanno deciso di approfondire il controllo attraverso una perquisizione personale. Fra i vestiti sono stati rinvenuti alcuni grammi di cocaina. Poi è scattata una perquisizione domiciliare. All’interno della sua camera sono stati rinvenuti oltre 50 grammi di marijuana e due di hashish, più materiale utile per il confezionamento. Il tutto è stato sequestrato dai carabinieri di Fabriano. L’uomo è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’attività investigativa proseguirà nei prossimi giorni per comprendere l’eventuale giro di affari sia del 40enne, sia dei due giovani arrestati, e i canali di approvvigionamento della droga.