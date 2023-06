FABRIANO - In pochi istanti dalle parole pesanti sono passati alle mani e non è stato facile riportare la calma visto quel putiferio scoppiato per motivi familiari. A meno di due mesi dal zuffa, scoppiata nel grande parcheggio dell’area commerciale del quartiere Santa Maria, i poliziotti hanno identificato i sei protagonisti, tutti residenti a Fabriano, originari del Sud Italia, che sono stati denunciati per rissa.

Per tre, due 25enni e un 50enne, è anche scattato l’avviso orale da parte della Questura. Indagini, quindi, concluse da parte del commissariato cittadino. Il fatto è successo a fine aprile, poco prima di pranzo.

L’episodio

Una rissa a Fabriano tra i rappresentanti di due famiglie riconducibili, secondo gli accertamenti, al mancato gradimento di una futura nuora da parte dell’originario nucleo familiare. Ieri il Questore della provincia di Ancona, Cesare Capocasa, ha decretato tre avvisi orali nei confronti di altrettanti partecipanti alla rissa per via dei loro precedenti per reati contro il patrimonio ed in materia di stupefacenti oltre ad episodi di contesti di alterazione. Quel giorno, in un attimo, arrivarono numerose segnalazioni al 112 e al commissariato di Pubblica sicurezza di Fabriano per richiedere un pronto intervento per una rissa a mani nude scoppiata nel parcheggio antistante un centro commerciale. Le sei persone coinvolte, tutte appartenenti a due nuclei familiari legati tra loro da un vincolo di parentela, si erano ritrovati ed incrociati, senza averlo programmato, nel parcheggio del centro commerciale. Erano bastati pochi sguardi e poche parole per accendere gli animi e passare, in brevissimo tempo, a prendersi a pugni e calci.

L’allarme

Altre persone presenti in zona hanno richiesto l’intervento della polizia, mentre alcune filmavano con il proprio cellulare. Alcuni dei protagonisti della rissa è finito a terra e da quella posizione continuava a dare calci. Il pronto intervento di due pattuglie della polizia ha riportato, seppur con fatica, la calma. Tutti e sei, sia uomini che donne, presentavano graffi, tumefazioni e, alcuni, vestiti laceri.

Durante le fasi dell’identificazione, anche con gli agenti presenti, hanno tentato addirittura di venire nuovamente a contatto al fine di picchiarsi ulteriormente. A causa delle ferite ed escoriazioni riportate, sono giunte due ambulanze del 118. Le sei persone sono state curate sul posto e al Pronto soccorso per le lesioni riportate con prognosi variabili fino a 10 giorni. Tutti sono stati identificati. Ascoltati testimoni, visionate le registrazioni. Dopo le sei denunce, per tre è scattato l’avviso orale.