FABRIANO - Nei giorni scorsi all’Itis Merloni di Fabriano, per l’indirizzo chimico, Renato Sordoni, 72 anni di Camerata Picena, ha sostenuto l’esame di maturità a conclusione dell’ennesimo percorso di studio che ha voluto portare a termine. Innamorato della conoscenza e della formazione, non ha mai smesso di essere curioso e appassionato. Si è seduto sui banchi di scuola insieme ai giovani maturandi e ha ottenuto come voto 83 su 100. Un ottimo risultato, dopo anni di studio.

Il signor Sordoni, pensionato da alcuni anni, aveva già conseguito negli anni ben 10 diplomi con l’obiettivo di acquisire svariate competenze in tutti gli ambiti del sapere, dallo scientifico all’umanistico. «Il candidato - riferisce un componente della commissione d’esame - si è particolarmente distinto nella prima prova scritta e nell’orale, durante il quale ha favorevolmente impressionato la commissione stessa con le conoscenze relative a questo particolare indirizzo di studi e la capacità di spaziare con interessanti apporti di riflessione critica personale».

Un diploma, l’undicesimo, conquistato con successo. «Dopo tanto studio ho sostenuto gli esami a Fabriano – dichiara – perché sono appassionato di questo settore chimico che mi ha fatto studiare molto. E’ stata un’esperienza molto bella. Ho potuto seguire i corsi e partecipare alle lezioni nella sede sita in via Largo D’Acquisto di Fabriano». Sordoni, alla sua età, non si arrende e continua a sostenere che la formazione è l’unica ancora di salvezza. «Ho sempre avuto la passione per lo studio, tutta la vita. Dedico questo diploma alla scienza. Insieme alla cultura è fondamentale – racconta – perché permette di andare avanti nella vita e provare tante sensazioni scientifiche, letterarie, umane».

Dopo gli studi il meritato relax. Anche se già in pensione, Renato Sordoni non si ferma mai e non è escluso un nuovo ritorno sui libri di scuola, per un altro titolo da conseguire. «Adesso mi riposo nella mia Camerata Picena – conclude Sordoni – perché sono stati mesi lunghi di studio e di concentrazione. Ai giovani dico di studiare, di non arrendersi e di superare gli ostacoli perché la formazione è vita e deve essere sempre messa al primo posto, nonostante tutto».