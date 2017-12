Diploma in quattro anni al liceo scientifico Savoia La scelta del Ministero

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Diplomati in soli quattro anni. Dal prossimo anno sarà possibile anche ad Ancona. Il liceo scientifico Savoia è stato inserito tra i cento istituti superiori italiani che a partire dall’anno scolastico 2018/2019 potranno formare una classe che terminerà il proprio percorso di studi dopo quattro anni anziché cinque. «Per essere selezionati – spiega la preside Alessandra Rucci - il Miur ha richiesto un articolato progetto in cui sono stati ridefiniti obiettivi e contenuti di studio adattandoli ad un percorso quadriennale e dimostrando che non sussiste perdita di saperi pur accorciando di un anno il percorso». Essendo la sperimentazione applicabile ad una sola classe, la scuola ha deciso di attivarla nel Liceo Scientifico delle Scienze Applicate. Riprende Rucci: «Si tratta di un corso di studi che avvia a carriere scientifiche e di ricerca che possono avere una durata maggiore di altre e per le quali l’ingresso nelle università un anno prima rappresenta un notevole vantaggio competitivo rispetto alla maggior parte dei paesi europei». Il corso sarà a numero chiuso (ammesse al massimo 25 persone) e potranno farne domanda gli studenti di terza media della provincia che si stanno iscrivendo alla scuola superiore. I criteri per la selezione sono: il voto dell’esame di Stato terminale del primo ciclo di studi, il voto nelle discipline di scienze e inglese, il colloquio motivazionale. Saranno selezionati gli studenti migliori e più motivati.