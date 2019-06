Il parcheggio è creativo: â€‹una sola auto blocca tutte le altre

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FABRIANO - Forse è la fretta , o la guida con il telefono in mano che distrae. Mettici pure le strisce bianche che si vedono e non si vedono, ma parcheggiare a Fabriano sta diventando sempre più complicato. Eppure, se uno si concentra un attimo, non è facile vedere gli stalli che, soprattutto in via Cappuccini, compongono il grande “parcheggione”. Ci troviamo a poche centinaia di metri dal centro storico. La foto testimonia come in molti mettono la macchina dove vogliono a tal punto da bloccare la circolazione all’interno del parcheggio a due passi dai giardini pubblici.Vero che le strisce, da tempo, sono poco visibili, ma è vero anche che basta un colpo d’occhio per rendersi conto che la macchina in questione è stata parcheggiata proprio male in mezzo alla carreggiata. Così per colpa di pochi ci rimettono tutti coloro che in quel momento stavano passando, in quella zona, considerando anche il fatto che quello è l’unico grande parcheggio che conduce in centro ed è occupato quotidianamente sia dai dipendenti comunali che da chi porta i figli in macchina nella vicina scuola Allegretto.