Organizza feste in serie ma non è casa sua Giovane denunciato

FABRIANO - Un 23enne di Fabriano è stato denunciato dai poliziotti del commissariato per violazione di domicilio aggravata. Per circa un mese ha utilizzato una casa dotata di tutti i confort come punto d’appoggio, anche per feste, come se fosse la sua. L’abitazione è situata in una frazione di Fabriano immersa nel verde. La proprietaria è una donna residente in Sicilia, che se ne avvale come dimora per le sue vacanze. Recentemente era stata informata dalla vicina detective che aveva notato evidenti anomalie sulla sua casa: il portone d’ingresso, infatti, era stato forzato ed erano stati utilizzati il letto, le coperte ed il bagno, anche se quest’ultimo lasciato in condizioni igieniche precarie visto che l’utenza dell’acqua era stata staccata.Dopo poche ore dal primo allarme, la vicina ha effettuato un secondo sopralluogo e si è accorta che era stata lasciata una felpa sul letto precedentemente non presente. Insieme ad altri abitanti del paese ha scoperto che la situazione si protraeva da circa un mese e che in realtà nessuno si era allarmato perché il giovane, interpellato su chi fosse da alcuni di loro, si era spacciato, con disinvoltura, per il nuovo inquilino. La proprietaria di casa ha disposto che un fabbro cambiasse la serratura ed ha contattato il Commissariato. Ascoltati i vicini di casa ed effettuati alcuni servizi in borghese, il giovane è stato sorpreso in casa dai poliziotti.Oltre ad ammettere le proprie responsabilità, ha confermato che l’immobile sarebbe state utilizzato per organizzare feste. In più occasioni i vicini avevano pensato di contattare la polizia per richiedere un intervento per il frastuono, ma hanno desistito pensando alla giovane età dell’inquilino e alla sua presumibile voglia di far tardi con gli amici. Un equivoco, comunque, non durato a lungo, grazie alla vicina detective e ai i poliziotti che hanno individuato e denunciato il giovane, con numerosi precedenti, per violazione di domicilio aggravata, reato che potrebbe costargli oltre 5 anni di carcere, considerata anche la recidiva infraquinquennale e la continuazione.