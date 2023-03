FABRIANO Evade dall’istituto di cura di Fabriano dove si trovava per scontare la pena definitiva per una serie di furti commessi tra il 2010 e il 2014. I poliziotti di Fabriano, diretti dal commissario Gerarda La Sala, hanno ritrovato il fuggitivo 60enne dopo alcune ore, in un’area periferica della città nei pressi di un bar, grazie alla segnalazione di un cittadino. L’uomo è stato arrestato per il reato di evasione e associato a una struttura detentiva in attesa di una valutazione dei fatti più approfondita che potrà portare anche alla revisione del beneficio e conseguente trasferimento in carcere.

L’episodio è accaduto venerdì. Il responsabile di un istituto di cura fabrianese ha contattato il Commissariato per segnalare l’allontanamento del 60enne che si trovava nella struttura per espiare la pena definitiva per una serie di reati contro il patrimonio. L’evaso godeva del beneficio di allontanamento per un paio di ore al giorno ma, alla scadenza dell’orario di rientro, non si era ripresentato. È stato segnalato ai poliziotti che nella camera del condannato mancavano alcuni effetti personali per cui era possibile sospettare un allontanamento definitivo dall’istituto di cura. Sono immediatamente partite le ricerche con tre unità operative e che sono andate avanti tutta la notte. Del 60enne non vi era traccia né nei locali ed esercizi commerciali del centro, né alla stazione o fermate dei bus, né in una vecchia abitazione occupata da alcuni suoi familiari. La svolta è arrivata alle prime ore di sabato quando un cittadino, al quale gli agenti avevano chiesto in precedenza se si fosse imbattuto nel soggetto ricercato, ha notato un uomo particolarmente rassomigliante all’evaso in un’area periferica nei pressi di un bar, segnalando la cosa con una telefonata al Commissariato. Gli agenti, sul posto, hanno verificato la sua identità e lo hanno arrestato per evasione, in attesa di ulteriori eventuali misure circa l’espiazione della pena alla quale era già stato condannato dal tribunale di Ancona.