Macerata, favoreggiamento della prostituzione: arrestato un uomo. Salgono a dodici le denunce per altri reati

MACERATA- Prosegue la stretta dei Carabinieri di Macerata che, negli ultimi giorni, hanno fatto registrare un arresto e dodici denunce su tutto il territorio. A finire in manette, poi collocato ai domiciliari, un uomo di nazionalità cinese che dovrà scontare due anni per il reato di favoreggiamento continuato della prostituzione per fatti risalenti al 2016.

Le denunce

Tra le denunce vanno registrati un uomo per guida in stato di ebbrezza e sotto l'effetti di droghe a Monte San Giusto (coinvolto anche in un incidente), altri tre per situazioni analoghe con annesso ritiro di patente a Macerata, e uno nei locali della stazione sempre di Macerata per possesso di hashish e marijuana. Da segnalare anche quattro deferimenti per rissa aggravata, danneggiamento e violenza nel corso della sfida tra Appignanese e Cingolana di 1°categoria giocata a Montefano che ha visto disordini tra il pubblico nel corso della gara. I soggetti coinvolti sono stati anche daspati per le manifestazioni sportive per uno e due anni. Inoltre, nel novero dei provvedimenti, si contano anche due persone, un uomo e una donna, sanzionati per concorso in truffa ai danni di un uomo e, infine, un'ultima denuncia ai danni di un uomo per guida in stato di ebbrezza a Monte San Giusto.