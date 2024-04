Fabriano, detenuto trovato morto in cella: aperta un fascicolo per omicidio colposo

FORLI’ – La procura di Forlì ha disposto l’autopsia per il detenuto trovato morto nella sua cella nel carcere di Forlì nella notte di Pasqua. e aperto un fascicolo per la morte di un 29enne originario della Tunisia.

L’uomo, residente a Fabriano, era stato trasferito dal carcere di Montacuto a quello di Forlì, tre mesi fa, dopo alcuni problemi con altri reclusi. Si chiamava Mohamed Medi Cherif ed era in carcere per una rapina commessa a Jesi per la quale era stato condannato in primo grado a tre anni. La Procura ha disposto l’autopsia, eseguita ieri, e ha aperto un fascicolo per omicidio colposo a carico di ignoti.