Due feste private scoperte dai carabinieri: scattano 12 multe da 400 euro ciascuna

FABRIANO - Ancora raduni "vietati", ancora multe. Nelle ultime ore due feste private sono state interrotte dai carabinieri della Compagnia di Fabriano per violazione delle norme anti Covid. Dodici le multe comminate ciascuna da 400 euro, ad altrettante persone.

Sabato scorso intorno alle 20, in una frazione nella zona est di Fabriano, una pattuglia dei carabinieri dell'Aliquota Radiomobile ha effettuato un controllo in un'abitazione privata dalla quale proveniva musica ad alto volume. All'interno, oltre al padrone di casa, altri cinque giovani, tutti sulla trentina, non conviventi fra loro. Sono stati sanzionati tutti e sei per assembramento.

Il secondo episodio è invece relativo a domenica 25 aprile, in pieno centro storico di Fabriano. I militari hanno notato un viavai di persone vicino ad uno scantinato e musica ad alto volume. Qualcuno dei partecipanti alla festa è riuscito a dileguarsi in tempo, non appena ha visto la pattuglia dei carabinieri. Altri, invece, non ci sono riusciti. In particolare, sei persone, il proprietario del locale e altri cinque amici, tutti ventenni e non conviventi fra loro, che sono tati tutti anzionati per 400 euro a testa.

