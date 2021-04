Aperitivi, feste in casa e gite fuori porta: raffica di multe Covid nell'ultimo giorno di zona arancione

PESARO E’ stato un weekend dove l’imminente ritorno in zona gialla ha dato a molti l’impressione del “tana liberi tutti”. Niente di più sbagliato, tanto che il contraltare a comportamenti all’insegna del lassismo sono state le sanzioni comminate dalla forze dell’ordine, almeno 25 solo a Pesaro da parte dei carabinieri e altrettante a Urbino da parte della polizia. Nel mirino finiti soprattutto gli assembramenti. Ne sanno qualcosa i 15 ragazzi multati a Montelabbate che stazionavano nei pressi di un bar tra aperitivi e caffè. Niente di più sbagliato.

Aperitivi e caffè

Tutti sanzionati compreso anche il titolare del locale. Multato anche un motociclista di Misano che è stato sorpreso sulla strada Panoramica del San Bartolo nelle classiche “pieghe” primaverili con la moto. Ma proveniva da fuori regione e la pattuglia non ha perdonato. Sanzionati anche due moldavi di passaggio sulla statale Adriatica che stavano andando a Bologna.

Gita fuori porta

Contravvenzioni anche in zona Urbino, almeno 22 i sanzionati amministrativamente per circa 9mila euro totali da parte del personale del commissariato diretto da Simone Pineschi che complessivamente ha identificato circa 57 persone. Nello specifico sabato sera alle 23 un’auto con due persone a bordo ha eluso lo stop della volante che ha inseguito i fuggiaschi. Raggiunti dopo qualche tornante,i due giovani, un italiano e un extracomunitario, non hanno saputo giustificarsi sul fatto che fossero fuori Comune e di aver violato il coprifuoco e sono stati sanzionati.

Cene e feste in casa

Mezz’ora più tardi gli stessi poliziotti sono stati chiamati per un intervento in via Barocci dove c’era un certo movimento di persone. In un appartamento 5 persone stavano facendo festa tra musica e bicchieri di troppo. Tutti identificati e sanzionati. Stessa cosa in una casa del rione San Bartolo. A divertirsi, mangiando e bevendo in compagnia, c’erano una decina di persone e non tutte erano studenti.

Fuori dal Comune

Infine domenica pomeriggio alla Fortezza Albornoz, sei motociclisti in gita fuori porta che stavano prendendo il sole sul prato sono stati multati perchè si trovavano fuori dal proprio Comune.

© RIPRODUZIONE RISERVATA