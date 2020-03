Strada stretta e viscida, camion incastrato fuori dalla carreggiata, serve l'aiuto dei Vigili del fuoco

FABRIANO - La strada stretta e viscida, con tornanti, e circondata dagli spruzzi di neve tardiva si sono rivelati ostacoli troppo alti per un camionista che è rimasto bloccato questa mattina a Rocchetta di Fabriano.

Sono intervenuti i Vigili del fuoco sono intervenuti, questa mattina poco dopo le 6, per recuperare un autoarticolato rimasto bloccato in una strada stretta con tornanti. La squadra di Fabriano, sul posto anche con la pala gommata, ha assistito il conducente del camion nelle manovre per riportare il mezzo pesante nella strada principale.

