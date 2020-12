Caduta choc nel sentiero con la moto da cross: centauro portato in ospedale grazie anche all'intervento dei vigili del fuoco

FABRIANO - È andato a fare una passeggiata con la sua moto da cross nei sentieri a confine tra Marche e Umbria, in prossimità di Campodiegoli quando è caduto. Per recuperare il ferito, un uomo sulla quarantina, S. F. le sue iniziali, è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco di Fabriano. L’incidente è avvenuto ieri pomeriggio, poco dopo le ore 14.



Protagonista un centauro residente nella città della carta che, insieme ad alcuni amici, era uscito per fare un’escursione in montagna in motocicletta. Durante l’attraversamento di un sentiero il centauro è caduto riportando traumi e contusioni. Per colpa del fondo scivoloso non è stato facile il suo recupero per tornare sulla strada principale tanto che gli amici hanno allertato subito i sanitari del 118 dell’ospedale di Fabriano e i pompieri del distaccamento cittadino. Una volta localizzato, non lontano da Campodiegoli e dal monte del valico di Fossato di Vico, il confine tra le due regioni, sono giunti sul posto i vigli del fuoco per soccorrerlo.



Il fondo era scivoloso, complice la pioggia dei giorni precedenti, e non è stato facile riportarlo sulla strada. Ad attenderlo, infatti, c’erano i sanitari con l’eliambulanza Icaro 2 di base a San Cassiano, a poche centinaia di metri dal luogo dell’incidente. In codice rosso, ma non in pericolo di vita, si è deciso di trasportare il motociclista all’ospedale regionale di Torrette di Ancona. Inizialmente l’uomo è stato caricato in eliambulanza, ma il mezzo non è riuscito ad atterrare, poco dopo, all’aeroporto di Falconara a causa della nebbia e, di conseguenza, è dovuto tornate indietro e raggiungere l’ospedale Profili tramite ambulanza medicalizzata.



Le sue condizioni di salute non sembrano destare preoccupazione. Da settembre anche l’eliambulanza Icaro 2 di base a San Cassiano di Fabriano è operativa H24, senza interruzioni, meteo permettendo, e consente di rendere più veloci i trasferimenti vista anche la condizione della strada statale 76 i cui lavori non sono ancora terminati e si circola non senza difficoltà e traffico sostenuto in diverse ore della giornata.

