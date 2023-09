Esce di casa, la ritrovano ferita in un fossato: paura per una donna di Fabriano portata a Torrette in codice rosso

FABRIANO – Si è allontanata volontariamente, per alcune ore si erano perse le sue tracce. Alla fine è stata ritrovata, ferita in un fossato: la donna, una 63enne, è stata portata all'ospedale di Torrette in codice rosso.

L'allarme

L'allarme è scattato in tarda mattinata ad Argignano, frazione di Fabriano. A segnalare la scomparsa sono stati i parenti, a cui la donna non aveva comunicato che sarebbe uscita di casa. Subito i carabinieri hanno attivato le ricerche, concentrate nella zona che solitamente la 63enne frequentava. I militari l'hanno trovata in un fossato, vicino all'argine di un ruscello, dov'era precipitata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno recuperato la donna e l'hanno consegnata alle cure del 118. Era ferita, ma cosciente: è stata portata all'ospedale di Torrette in codice rosso per via dei traumi conseguenti alla caduta, ma è fuori pericolo.