Abbraccio beffa: la ladra â€‹le sfila dal collo la collana d'oro

FABRIANO - Furto con destrezza in via Nenni di Fabriano. Il terzo caso in un mese. L’ultimo fatto è avvenuto alcuni giorni fa nel quartiere Santa Maria. Vittima una fabrianese di 78 anni. La donna, in tutta tranquillità, stava rientrando nella sua abitazione per preparare il pranzo quando è stata avvicinata da una giovane, al di sotto dei 30 anni, che, le ha chiesto informazioni circa una persona residente in uno dei palazzi della zona. Prima l’ha salutata, poi le ha dato il suo nome e cognome ovviamente falsi e la strana richiesta. «Conosci questa persona? Non riesco a parlarci!», la sintesi del dialogo tra le due. Poi, in un attimo, al momento di salutare l’anziana, l’ha abbracciata per ringraziarla e in quell’attimo è riuscita a sfilarle una collana d’oro del valore di circa 500 euro. La nonnina non ha fatto in tempo a chiamare le forze dell’ordine che la ladra è salita su una macchina di un complice che era pronto, con il motore acceso, ed è scappata.