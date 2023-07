SENIGALLIA Prosegue l’estate senigalliese dei grandi nomi della musica, con l’atteso concerto di Gianni Morandi. Domani è il grande giorno per il debutto in piazza Garibaldi del tour “Go Gianni Go”. Ieri si è riunita la commissione comunale di vigilanza e pubblico spettacolo che ha autorizzato 3.600 persone sedute. Sul sito di VivaTicket sono ancora disponibili posti in platea, da un minimo di 65,92 a un massimo di 131,84 euro, commissioni e prevendite comprese. Il Comune si era impegnato a versare circa 48mila euro alla società che organizza l’evento, nel caso in cui non fosse stata raggiunta la somma di 255mila euro. «E’ stata superata – assicura il sindaco Massimo Olivetti – quindi non siamo più tenuti a versare la penale. Di biglietti ne sono rimasti pochi, sono quasi esauriti. Ad ogni modo non avevamo dubbi, visto il grande seguito che ha Gianni Morandi che sarà protagonista di un altro grande evento dell’estate senigalliese».



Il videomessaggio



Chi non ha acquistato il biglietto, avendo avuto spese urgenti da sostenere, è una famiglia alluvionata, che ha lasciato un messaggio al cantante nella pagina Facebook di FeelSenigallia del Comune. La bambina di 6 anni lo adora e la madre ha scritto che spera di incontrarlo in giro per una foto. E’ sotto il videomessaggio in cui Gianni Morandi dà appuntamento al suo concerto. «Il 6 luglio il mio tour estivo partirà da Senigallia – dice Gianni Morandi –, sarò lì con le mie canzoni, le nuove e le vecchie. Se venite possiamo cantare insieme, vi abbraccio. Vi aspetto a Senigallia». Per l’occasione verrà riproposto il piano di sicurezza con un servizio safety come per tutti gli eventi di pubblico spettacolo. Domani mattina inoltre dovranno traslocare gli ambulanti di piazza Garibaldi. Hanno incontrato l’assessore alle Attività produttive e concordato la nuova collocazione, temporanea, in via dei Portici Ercolani sul lungofiume.



Il trasloco



«Abbiamo rimodulato la piantina con la nuova organizzazione – spiega Alan Canestrari, assessore alle Attività produttive – e ci adopereremo con il mercato nella nuova versione, poi il 9 luglio, sempre gli operatori della piazza, potranno recuperare quello perso per Rds Summer Festival». Per il precedente evento, infatti, non c’era stato tempo e modo di organizzare un’alternativa che adesso è stata programmata. «Era importante non far perdere agli operatori della piazza un giovedì di mercato – conclude l’assessore – così abbiamo optato per una soluzione che ha trovato l’accordo di tutti, diversamente dallo stadio dove in passato venivano trasferiti quando serviva la piazza». Troppo lontano lo stadio, scollegato dal resto del mercato che si svolge sotto i Portici Ercolani e in piazza Simoncelli. Si avrà, quindi, una versione ridotta della fiera di Sant’Agostino con le bancarelle sotto i Portici Ercolani e sul lungofiume che, per l’occasione, diventerà pedonale.