Esce con il cane e la trovano con la cocaina: in manette anche un uomo di 42 anni

ANCONA - Nella mattinata di ieri i poliziotti della Squadra Mobile di Ancona hanno tratto in arresto una coppia di italiani 42 l’uomo (R.M. classe ’77) 40 la donna (S.N. classe ’79) perchè colti in flagranza di spaccio e detenzione di sostanza stupefacente di tipo cocaina e hashish.Nell’ambito delle attività di contrasto allo spaccio di stupefacenti, sempre più frequentemente emerge lo smercio di droga presso le abitazioni che diventano vere e proprie centrali di spaccio. La tecncica normalmente utilizzata, dai pusher, consiste nell’aspettare i prorpi “clienti-tossicodipendenti” direttamente a casa per cedergli la droga.Ieri mattina, i poliziotti della Sezione Antidroga dopo un mirato servizio di appostamento sotto l’abitazione dei due conviventi, hanno visto uscire la donna in compagnia del suo cane. Appena fermata, S.N. veniva trovata con un quantitativo di cocaina pronta per essere venduta. A seguito del riscontro i poliziotti hanno fatto accesso nell’abitazione degli spacciatori e, dopo un’attenta perquisizione, hanno rinvenuto alcuni 25 grammi circa di cocaina e 10 grammi circa di hashish.L’attività operativa posta in essere dai poliziottti unitamente ai riscontri probatori permettevano di arrestare R.M. e S.N. per detenzione ai fini di spaccio di cocaina ed hashish. Su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona la coppia di spacciatori venivano sottoposti agli arresti domiciliari in attesa di convalida e giudizio direttissimo.