JESI È di ieri mattina l’ennesimo investimento sulle strade cittadine. Erano circa le 8 quando una donna, 58enne residente a Jesi, è stata investita da una Peugeot condotta da una 67enne, anch’essa jesina, in viale Papa Giovanni XXXIII (nella foto). A prestare soccorso alla 58enne, che non avrebbe riportato gravi lesioni, i sanitari del 118, che l’hanno trasportata, dopo le prime cure sul posto, al pronto soccorso del’ospedale Carlo Urbani. Per rilievi e dinamica è intervenuta la Polizia Locale.

La dinamica

Viale Papa Giovanni XXXIII non è nuovo a simili incidenti. Nel novembre 2017 una 57enne, e nel maggio del 2021 una ragazza 29enne, sono state investite ed è stato necessario per quest’ultima anche l’intervento dell’eliambulanza per il trasporto a Torrette. Nella casistica degli incidenti che si registrano in città (altre zone rosse sono via XXIV Maggio e via Setificio), non sono solo i pedoni a essere coinvolti ma anche i ciclisti. L’ultimo grave incidente stradale, il 15 dicembre scorso, in via Cartiere Vecchie, dove ha preso la vita un 63enne jesino a seguito dell’impatto tra la sua bici e un’auto. E sempre in via Cartiere Vecchie, nel 2018, una donna investita ha perso la vita.