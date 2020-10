Senigallia sceglie il sindaco, parola alle urne Olivetti-Volpini sfida all’ultimo voto Seggi aperti oggi (7-23) e domani (7-15)

SENIGALLIA Dopo 22 anni gli elettori senigalliesi tornano a votare al ballottaggio. Nel 1998 il candidato sindaco del centrosinistra Luciano Chiappa si era fermato al primo turno al 47,02% mentre il rivale, Fabrizio Marcantoni alla guida del centrodestra, aveva ottenuto il 34,49%. Al ballottaggio il ribaltone ha portato Marcantoni a vincere con il 52,63% contro il 47,37% di Chiappa. Caduto il governo Marcantoni, dal 2000 ha governato il centrosinistra prima con la doppietta dell’Angeloni, poi con il bis di Mangialardi. Il centrosinistra ci riprova adesso con Volpini che al primo turno ha ottenuto il 43,45%. Olivetti il 32,22%. Si vota oggi dalle 7 alle 23 e domani dalle 7 alle 15.







La curiosità

Chiuse le urne sarà effettuato subito lo spoglio e sarà eletto sindaco chi avrà più voti. Sono 38.801 gli aventi diritto anche se al primo turno hanno votato in 25.575, il 65,91%. Volpini ed Olivetti hanno deciso di sfidarsi ad armi pari, senza apparentamenti. Sono rimasti fuori Alessandro Merli di Potere al Popolo, Rosaria Diamantini di Senigallia Resistente e Paolo Battisti di L’altra Senigallia con la sinistra. Il destino di Paolo Molinelli, con Senigallia Bene Comune e Noi Cittadini, è legato a Volpini. Solo se vincerà lui Molinelli entrerà. Seggio sicuro per Gennaro Campanile di Amo Senigallia indipendentemente dal verdetto. I candidati hanno attinto tra i consiglieri che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze per formare le giunte. Curioso il caso verificatosi nella lista La Civica, di sostegno ad Olivetti, dove Alessandra Barucca e Katiuscia Piersantelli hanno ottenuto 53 voti. In caso di parità entra la più anziana. Entrambe sono nate nel 1973 ma la Piersantelli qualche mese prima. Avrà quindi la precedenza.



