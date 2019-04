Domani i funerali di Morpurgo: il toccante ricordo degli amici

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Domani pomeriggio l’ultimo saluto all’ingegnere Riccardo Morpurgo, venuto a mancare improvvisamente venerdì pomeriggio. La cerimonia si terrà alle 15 presso il cimitero ebraico. In molti ieri si sono recati presso la camera ardente allestita nella camera mortuaria dell’ospedale per portare una parola di conforto alla moglie Simonetta e ai figli. Una famiglia molto conosciuta e stimata in città. Messaggi sono apparsi ieri sui social per ricordare l’imprenditore edile.«Mi piaceva molto parlare con lui nelle serate estive su alla salita del Cavallo, dove Riccardo possedeva una grande casa immersa nel verde, aperta a tutti – il toccante ricordo di un amico -, aveva il dono dell’ironia, pure dello sfottò gentile, e insieme uno sguardo pragmatico, oltre che un senso dell’ospitalità come pochi. Nella vita adulta era un imprenditore edile, quindi avvezzo a certe durezze legate a norme, contratti e investimenti, e tuttavia custodiva una passione per la bellezza pura, anche fragile, racchiusa nella collezione di porcellane rare di cui era assai fiero». Un ritratto inedito dell’imprenditore edile 64enne, racchiuso nei ricordi dell’amico.