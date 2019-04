Imprenditore di 64 anni trovato morto L'ultimo gesto: un biglietto d’addio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

SENIGALLIA - Una lunga lettera indirizzata alla famiglia poi il gesto estremo. Si è tolto la vita nel primo pomeriggio di ieri Riccardo Morpurgo, 64enne ingegnere e imprenditore edile molto conosciuto in città. L’allarme è scattato intorno alle 16. A trovarlo sono stati alcuni dipendenti dell’impresa di famiglia. Arrivati in un capannone in località Molino Marazzana, di proprietà dell’azienda, hanno notato la macchina parcheggiata. Non avendolo trovato all’interno sono andati a cercarlo. Era in un vicino casolare. Sono entrati. La porta era aperta. Dentro la scoperta choc. Subito hanno chiamato il 118 e hanno cercato di rianimarlo. Invano. Il suo cuore aveva smesso di battere.