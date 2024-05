SENIGALLIA Le chat dei balneari infuocate per il divieto di fumo che i più sono disposti ad applicare ma ad una condizione: tutti o nessuno. Sul fatto che avere il vicino di ombrellone con la sigaretta accesa sia fastidioso sono quasi tutti d’accordo ma molti temono che, applicando il divieto, i clienti fumatori se ne andranno in un altro stabilimento dove gli sarà consentito di accendersi la sigaretta. In realtà la proposta avanzata in commissione da Floriano Schiavoni, consigliere comunale della Lega, prevede due opzioni lasciando discrezionalità al singolo operatore balneare.

La scelta

Questo può vietare del tutto il fumo nel suo stabilimento, facendo una scelta drastica, o individuare un’area per fumatori vietandolo altrove. Con quest’ultima opzione non si perderanno clienti perché avranno la possibilità di fumare ma non sotto l’ombrellone. «Quello che emerge è che un provvedimento preso a stagione in corso avrà sicuramente delle difficoltà in più nell’essere applicato – interviene Giacomo Bramucci, presidente di Confcommercio Marche Centrali -. Forse aver avuto modo di pianificare e strutturare le spiagge con aree dedicate ai fumatori, senza vietare del tutto l’uso delle sigarette, sarebbe stato più comodo. Così invece molti stabilimenti balneari la vivranno come una limitazione operativa e preferiranno lasciare le cose come stanno, almeno per quest’anno». Ci sono, inoltre, bagnanti fumatori che hanno già prenotato l’ombrellone.

«Detto questo è interesse di tutta la categoria rendere più salubre possibile l’esperienza in spiaggia – aggiunge - e crediamo che il futuro, comunque, vada giustamente nella direzione del limitare o regolamentare il fumo in spiaggia». La proposta approderà in consiglio comunale martedì per essere messa ai voti. C’è chi tra gli operatori balneari annuncia già di non aderire. «Dunque, visto che è facoltativo ognuno è libero di decidere – precisa Filippo Borioni, Bagni 77 -. Personalmente non lo introdurrò il divieto, trovo che sia inopportuna una politica fatta di continui divieti. Sono un sostenitore invece della buona educazione e del rispetto: si fuma quando non si hanno vicino bambini o persone che lamentano un fastidio, non si buttano a terra mozziconi ma si utilizzano i posaceneri da me presente in ogni ombrellone». Altri suoi colleghi li hanno tolti, per sensibilizzare la clientela, e li portano solo se richiesti. «Negli anni – conclude Borioni - non ho mai avuto problemi con i fumatori e nemmeno con i non fumatori, soprattutto negli ultimi anni dove l'attenzione alle tematiche ambientali e cresciuta, anche grazie al nostro lavoro di sensibilizzazione. Quindi libertà di scelta e di fumo nel rispetto di tutti».

La transizione

Scegliendo di rendere facoltativa la scelta di vietarlo o limitarlo, il consigliere Schiavoni vuole porre le basi per un passaggio magari graduale che in futuro potrebbe portare a quella scelta che la maggioranza chiede, di vietarlo ovunque in spiaggia fatta eccezione per delle zone dedicate ai fumatori. La spiaggia di velluto non sembra pronta, ancora, per questo passo. Dalla scorsa estate, invece, è in vigore a Riccione ma solo sulla battigia.