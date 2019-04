«Devo controllare la caldaia»: e le ruba il portafoglio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Sparisce il portafoglio a casa di un’anziana, che poco prima aveva fatto entrare un estraneo. È accaduto in via Raffaello Sanzio venerdì mattina ad una 75enne che si è poi rivolta alla polizia locale per sapere se qualcuno aveva riconsegnato almeno il portafoglio vuoto con la carta d’identità. Ancora però nessuno l’aveva trovato. La signora pensa che a rubarle il portafoglio, che aveva appoggiato su un mobile del corridoio, possa essere stato un incaricato del Comune entrato per controllare la caldaia.Così si era presentato ma in realtà si trattava di un truffatore perché il Comune non manda nessuno a casa. La settimana prima questa truffa con finti addetti dell’Amministrazione comunale era stata segnalata nel vicino Comune di Montemarciano. Venerdì la pensionata era andata a fare la spesa e, rientrando a casa, si era trovato un uomo elegante e molto cortese vicino alla porta. Doveva controllare la caldaia. Questione di pochi minuti, come di fatto è avvenuto. Lo mandava il Comune, aveva riferito.Erano entrati insieme e lei ha assicurato di non averlo mai perso d’occhio. E’ probabile però che l’uomo, entrando per ultimo, abbia lasciato la porta socchiusa, agevolando l’ingresso di un complice. Sta di fatto che la signora non si è accorta subito. Solo nel pomeriggio, andando a cercare il portafoglio, che ricordava di aver lasciato sul mobile del corridoio, ha ricollegato l’accaduto. Dentro c’erano una ventina di euro ma soprattutto varie foto che per lei costituivano importanti ricordi. Qualcosa di simile era accaduto nei giorni scorsi in via Cupetta dove ad aprire la porta al ladro era stata anche in quel caso la vittima.L’uomo si era presentato come addetto dell’Enel. Lei aveva aperto, facendolo entrare. Più tardi si era accorta che dalla borsa, che si trovava a portata di mano ma comunque dentro la sua abitazione, era sparito il portafoglio.