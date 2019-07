Denunciato il marocchino che aveva rotto un finestrino e rubato il marsupio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OSIMO - I militari della Compagnia di Osimo hanno effettuato mirati controlli nel weekend per un'estate sicura. In particolare nel fine settimana i Carabinieri della Stazione di Osimo hanno deferito in stato di libertà un cittadino marocchino, 36enne, poiché ritenuto responsabile del reato di rapina impropria.Lo stesso, alcuni giorni prima, dopo aver infranto il vetro del finestrino, si era introdotto in un'auto parcheggiata in via Cagiata, asportando un marsupio contenente alcuni effetti personali ed un telefono cellulare. Nella circostanza, il proprietario, nel frattempo giunto sul posto, veniva minacciato dall’uomo durante la fuga. La contestuale attività d’indagine consentiva di identificare il soggetto, attraverso il sistema di videosorveglianza.