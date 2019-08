Denuncia e ritiro della patente ​per un ragazzo di 22 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTEMARCIANO - I Carabinieri della Stazione di Montemarciano hanno deferito in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza alcolica un 22enne di Arcevia. Lo stesso, controllato alle 6 circa del 15 agosto 2019 sulla SS 16 “Adriatica Sud”, alla guida della sua auto, risultava avere un tasso alcolemico superiore al consentito (2.00 g/l). Oltre alla denuncia penale è scattato, altresì, il ritiro della patente di guida.