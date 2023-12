Al Del Conero c'è Ancona-Pescara: piano speciale per sicurezza e viabilità. Ecco cosa succede

ANCONA I mille biglietti riservati al settore ospiti sono stati polverizzati in pochi giorni. In pratica già giovedì sera lo stock dei tagliandi di Curva Sud riservati al tifosi pescaresi è andato esaurito. Stop alla possibilità di acquistare titoli di ingresso per chi risiede in provincia di Pescara, anche se sono rimbalzate notizie di acquisti effettuati per altri settori tramite residenti nelle Marche. In qualsiasi caso i pescaresi saranno tanti anche grazie al momento positivo della squadra e sarebbe importante anche avere una risposta sul fronte dorico nonostante la delusione per l'andamento in campionato della squadra biancorossa.

Chiusura vendita on line

Ieri è stata chiusa anche la vendita on line dei biglietti per gli altri settori.

La stessa Us Ancona ha comunicato ufficialmente che da ieri mattina è possibile acquistare i tagliandi solo presentandosi personalmente presso uno dei punti vendita abilitati del circuito Do It Yourself muniti di idoneo documento di identità. Evidente la finalità di evitare che possano esserci acquisti di biglietti per interposta persona, aggirando così le limitazioni previste.

Misure da grande evento

Da tempo non si vedeva un'invasione di queste dimensioni al Del Conero da parte di una tifoseria ospite, per cui è già scattato il piano speciale che riguarda la sicurezza e la viabilità. La gara fra Ancona e Pescara è stata classificata dall'Osservatorio del Viminale come una partita a rischio, in considerazione della nota rivalità fra le due tifoserie con tanto di precedenti non certi idilliaci. Di conseguenza il Gos ha assunto i suddetti provvedimenti prudenziali come il divieto di vendita per i residenti nella provincia pescarese di titoli di ingresso per ogni settore che non sia la curva sud, ormai esaurita. E' stato anche previsto un più alto livello di vigilanza attraverso un rafforzamento nelle attività di prefiltraggio e filtraggio, con una presenza maggiorata di steward.

La viabilità

Il vice sindaco Giovanni Zinni invita tutti i tifosi biancorossi a muoversi con congruo anticipo: «Vorrei raccomandare a tutti coloro che verranno allo stadio domani sera di non pretendere di arrivare all'ultimo minuto. E' opportuno seguire le indicazioni e mettersi in cammino con i tempi giusti, in modo da rendere l'afflusso più ordinato evitando code chilometriche. Va evitata ogni interferenza o contatto con la tifoseria ospite. E naturalmente... forza Ancona». Questo il piano di sicurezza. Per i tifosi locali l'accesso allo stadio Del Conero sarà consentito dal cimitero delle Tavernelle proseguendo per la strada provinciale Cameranense. Gli sbarramenti fisici sono previsti lato Via Filonzi dove entreranno solo i tifosi ospiti per raggiungere il parcheggio, Ai tifosi locali, sia con mezzi di trasporto che a piedi è interdetto il transito (lato Via Filonzi). Sul lato Via Tavernelle è previsto l'ingresso solo per i locali con biglietto. L'anello tangente al parcheggio lato Poste resterà chiuso. Non sarà consentito il parcheggio nei pressi del forno Stacchiotti in zona passo Varano. Il sottopasso della stazione sarà presidiato e interdetto, l'accesso sarà consentito solo ai possessori di biglietto del treno. Previsto l'impiego di dieci unità di polizia municipale alle quali si aggiungeranno quelle che termineranno il servizio in centro città per la gestione della festività.