L'auto sbanda e finisce contro un albero: gli occupanti estratti dai vigili del fuoco, uno è grave

CUPRAMONTANA – Grave incidente questa mattina a Cupramontana. Per motivi in corso d'accertamento, attorno alle 12,50 un'auto con a bordo due persone è finita fuori strada in via Torre, schiantandosi contro un albero. Sul posto è intervenuto il 118 con l'eliambulanza che ha trasportato uno degli occupanti all'ospedale di Torrette in gravi condizioni. L'altro è stato portato al Pronto soccorso di Jesi da un'ambulanza della Croce Verde. Sul posto anche i vigili del fuoco, intervenuti con un'autobotte e un mezzo 4x4 per estrarre le due persone dall'auto e mettere in sicurezza la zona. Sull'incidente indagano i carabinieri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA