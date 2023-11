CUPRAMONTANA Choc a Cupramontana. Avrebbero fatto morire il loro cane pitbull di fame e di sete, lasciandolo da solo, all’interno di un box nell’appartamento, mentre loro hanno lasciato momentaneamente la casa di Cupramontana. Sono stati individuati e denunciati un uomo e una donna, entrambi 30enni, siciliani. Duplice l’accusa: uccisione e maltrattamento di animali in concorso. E’ l’esito dell’ultima operazione dei carabinieri della Compagnia di Fabriano, agli ordini del capitano Marcucci.

I militari della stazione locale, infatti, hanno denunciato la coppia di trentenni, entrambi nati in Sicilia. I due per un periodo hanno dimorato a Cupramontana e avevano preso una casa in affitto. All’interno c’era spazio anche per il loro cane pitbull. Una vita normale, senza particolari criticità. Se non quando il proprietario dell’abitazione ha cercato per giorni di mettersi in contatto con la coppia. Tutti i tentativi sono andati a vuoto. Preoccupato e insospettito, ha appurato che dei due si erano perse le tracce.



Per cercare di vederci più chiaro il proprietario ha deciso di contattare le forze dell’ordine per segnalare la questione. Sul posto sono giunti i carabinieri della Stazione di Cupramontana che hanno effettuato un sopralluogo prima all’esterno della struttura, poi dentro. Nell’appartamento hanno fatto la triste scoperta. Rinvenuto il pitbull morto da molti giorni.

Nessuna traccia di cibo o acqua. Subito è stato contattato il servizio Veterinario di Ast Ancona. Dal controllo del microchip (obbligatorio per identificare sia il cane e il padrone) i carabinieri sono risaliti ai proprietari del pitbull, la coppia di 30enni siciliani. I due sono stati denunciati dai militari per uccisione e maltrattamento di animali in concorso. Amareggiato il proprietario di casa che non avrebbe mai pensato di dover assistere a una scena simile.