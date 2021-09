I poliziotti arrivano per un rissa e trovano un locale trasformato in discoteca: Chalet chiuso per 5 giorni

FABRIANO - I poliziotti accorrono per una rissa ma trovano un locale trasformato in discoteca: chalet chiuso 5 giorni. È successo l'altra sera a Fabriano, dove i poliziotti sono giunti ai giardini Regina Margherita per la segnalazione di una rissa, ma un volta sul posto hanno anche notato lo chalet trasformato in discoteca. Musica a palla, ragazzi che ballano, nessun distanziamento: è scattata la chiusura per 5 giorni per aver infranto le norme anti Covid.

© RIPRODUZIONE RISERVATA