Gli cade una barra d'acciaio di 10 tonnellate su un piede, operaio portato al pronto soccorso

ANCONA - Corsa a sirene spiegate della Croce Gialla alla Banchina 23 per il soccorso ad un operaio di 43 anni cui è caduta una barra di acciaio del peso di dieci tonnellate su un piede. Nonostante l'uomo avesse come da regolamento le scarpe anti-infortunistiche la barra gli ha provocato una lesione con ii conseguente trasporto al pronto soccorso dell'ospedale di Torrette per tutti gli accertamenti del caso.

