Turisti europei bloccati in Grecia: sul traghetto per Ancona 60 camper e 31 auto

ANCONA - Sono rimasti bloccati in Grecia per l'allarme Coronavirus: i turisti europei ora rientreranno in massa tramite il porto di Ancona con il traghetto "Zeus Palace" della Girmaldi Lines.

A bordo più di 150 viaggiatori, in gran parte francesi e tedeschi ma anche italiani, belgi, olandesi, romeni e svizzeri, con 60 camper e 31 automobili. Sono attesi nel pomeriggio al porto di Ancona, dove attraccheranno con un trasporto eccezionale in deroga al blocco del traffico passeggeri. Saranno sottoposti ad esami e dovranno riempire alcuni moduli, poi potranno e dovranno raggiungere i loro luoghi di residenza.

