Coronavirus, contagi a due velocità nelle Marche, ricoverati in terapia intensiva sotto quota cento

ANCONA - La notizia migliore che traspare dalla quotidiana "tabella gialla" del Gores è la diminuzione dei ricoverati in terapia intensiva nelle Marche, per la prima volta dopo tanto tempo sotto quota cento: sono 94, 8 meno di ieri. Calano anche i ricoverati, sono 933 (-19). Continuano per fortuna a crescere i dimessi/guariti, altri 32 in un giorno, con il totale che diventa 1.726.

LEGGI ANCHE:

Marchigiani bloccati a Disney World in Florida, domenica l'aereo: «Ma hanno concesso l'uso di una palazzina»

Coronavirus, positivi in lieve crescita: sono 86 su più di mille tamponi. Nelle Marche 5.668 infettati

La tabella con i tamponi positivi per provincia disegna una regione a due velocità: contagio che continua a salire nel nord e quasi fermo ad Ascoli e Fermo. Sono 2.277 i contagiati nella provincia di Pesaro e Urbino (+28), seguita da Ancona con 1.686 (+22), Macerata con 895 (+24), Fermo con 379 (+1) e Ascoli con 268 (+2). Sono 163 (+9) i casi provenienti da fuori regione. Salgono a 7.882 (+232) le persone in isolamento, tra cui 1.247 (+39) operatori sanitari.

© RIPRODUZIONE RISERVATA