Ancona, carabiniere positivo al Coronavirus: caserma evacuata e sanificata, colleghi in quarantena

ANCONA - Il Coronavirus si è infiltrato perfino nella caserma della Montagnola. Un carabiniere del Norm, il Nucleo operativo e Radiomobile dell’Arma, è risultato positivo al tampone e ora è ricoverato a Torrette, per fortuna in condizioni non preoccupanti. La conferma dell’infezione, arrivata martedì sera, ha fatto scattare il protocollo d’emergenza al Comando provinciale: un’intera ala è stata evacuata e bonificata, mentre un gruppo di militari, che più sono stati a contatto con il collega infettato, è stato sospeso dal servizio e collocato in quarantena.

Il carabiniere, che si trova all’ospedale da lunedì sera con i classici sintomi riconducibili al Coronavirus, ora è ricoverato nella clinica di Malattie Infettive: le sue condizioni sono giudicate buone, ma resterà per alcuni giorni sotto osservazione per consentire ai medici di verificare l’evoluzione del suo quadro clinico. Al momento sarebbe l’unico positivo: nessuno dei suoi colleghi, infatti, avrebbe manifestato sintomi di rilievo, ma per precauzione sono stati isolati quelli che con lui hanno avuto contatti più prolungati. Ieri mattina nella caserma di via della Montagnola è stata avviata un’opera di sanificazione dell’area interessata, durata un paio d’ore.

