Coronavirus, altri 4 morti nelle Marche, il totale sale a 22. Le ultime vittime sono tre uomini e una donna

ANCONA - Non accenna ad allentarsi l'allarme Coronavirus: il Gores (Gruppo operativo regionale per l'emergenza sanitaria) ha infatti annunciato altri quattro decessi nelle Marche. Si tratta di una donna di Pesaro di 87 anni, di due uomini di Pesaro di 87 e 73 anni e di un uomo di Montelabbate, sempre in provincia di Pesaro, di 76. Tutte le vittime presentavano patologie pregresse.

Una brutta notizia che fa il paio, purtroppo, con i dati sui contagi diffusi questa mattina. Nelle Marche, a fronte di i 1656 tamponi effettuati, sono stati 479 quelli positivi, 85 di più rispetto a ieri. Di questi 278 sono ricoverati (66 in terapia intensiva) e 183 quelli in isolamento domiciliare. E' la provincia di Pesaro e Urbino ad avere più contagiati di tutti (342), seguita da Ancona (110), Macerata (17), Fermo (8) e Ascoli (1). In tutta la regione sono 1909 le persone in isolamento domiciliare, tra loro 299 sono operatori sanitari.

