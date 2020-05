L'appello del Comune ai cittadini: «Fate la spesa in paese»

MONTE ROBERTO - L’amministrazione comunale fa il punto sulla ripartenza. «Tutti noi riconquistiamo la libertà di muoversi nella regione, senza più autorizzazioni e autocertificazioni, dubbi, incomprensioni e strane, a volte addirittura individuali, interpretazioni». Continua la nota: «Siamo certi che i cittadini continueranno a comportarsi in modo responsabile applicando tutte le misure di precauzione che sono diventate una costante del nostro vivere, aiutandoci a confermare quella che per il comune di Monte Roberto resta una situazione sotto controllo». Una riflessione sulla situazione economica. «Invitiamo tutti a rivolgere la propria attenzione agli esercizi commerciali locali, ai negozi del nostro paese, alle attività produttive che conosciamo e che hanno bisogno del nostro sostegno e del contributo di tutti. Solo uno spiccato senso di appartenenza e di comunità può contribuire a contrastare in modo più adeguato questa situazione emergenziale che avrà effetti indimenticabili sulla economia di ogni singola realtà sociale».

LEGGI ANCHE:

Coronavirus, strage di anziani nelle case di riposo, class action contro le Rsa che hanno sottovalutato il Covid 19

© RIPRODUZIONE RISERVATA