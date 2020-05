Il SuperEnalotto premia ancora le Marche: ecco dove è stato messo a segno un colpo da oltre 18mila euro

CASTELBELLINO - Marche ancora a segno con il SuperEnalotto: nel concorso di sabato sera a Castelbellino è stato centrato un "5" da 18.475,30 euro. La schedina vincente è stata convalidata alla Tabaccheria di via Trieste 21/23, in località Pianello. Il Jackpot, nel frattempo, ha raggiunto i 40,5 milioni di euro. L'ultimo "6" è stato centrato il 28 gennaio 2020, con 67 milioni di euro ad Arcola in provincia di La Spezia, mentre nelle Marche il "6" è stato realizzato solo una volta, 10 milioni di euro vinti a Fermo il 9 agosto del 2000.







Ultimo aggiornamento: 18:11

