«Contro il Coronavirus dobbiamo aiutare Torrette». C’è anche la Faccani con il Corriere Adriatico

ANCONA - Anconetanissima e marchigianissima. Così si presenta Roberta Faccani, cantante e compositrice, nel video per sostenere la raccolta fondi del Corriere Adriatico a favore dell’ospedale regionale di Torrette. Una struttura sanitaria che con la Faccani condivide proprio queste due caratteristiche: essere di Ancona e servire l’intera regione.

L’invito è rivolto a tutti i lettori del Corriere Adriatico e del sito www.corriereadriatico.it: insieme si può partecipare alla raccolta fondi aperta sul conto corrente aperto presso Banca Finnat, intestato a “Corriere Adriatico per emergenza Coronavirus” Iban: IT 84 O 03087 03200 CC0100061040, codice Swift FNATITRRXXX.

La raccolta del Corriere Adriatico - che insieme agli quotidiani della Caltagirone Editore ha già raccolto grazie alla generosità dei lettori un milione di euro - prosegue ancora dopo che con la prima tranche di fondi è stato possibile acquistare due ecografi che consentiranno al personale dell’ospedale di operare, con sicurezza ed efficacia, nella lotta al contrasto dell’epidemia. Come dice la stessa Faccani, non è importante quanto si dona, ma la volontà di partecipare insieme a questa iniziativa per sostenere gli operatori della sanità marchigiana.

© RIPRODUZIONE RISERVATA