CORINALDO - Colto da un malore Loris Pesaresi, trovato senza vita ieri mattina a casa. Il noto ristoratore aveva 43 anni. La sua prematura scomparsa ha sconvolto la comunità di Trecastelli, dove lavorava e di cui era originario, e quella di Corinaldo, dove viveva. Molto conosciuto in tutta la vallata, era socio proprietario del ristorante La Locanda del Castel a Castel Colonna di Trecastelli.

Lascia la compagna Gloria Cecchettini, che è stata consigliere comunale di Trecastelli nel precedente mandato, la figlia di 11 anni e il figlio di 7 mesi. «Ci scusiamo – riporta il messaggio sulla pagina Facebook del suo ristorante – ma la Locanda rimarrà chiusa per lutto. Loris ci ha lasciati, ringraziamo chi rispetterà il nostro dolore». Svariate centinaia di commenti hanno fatto seguito a questo post tra condoglianze e incredulità per l’accaduto. «Amici, purtroppo è tutto vero – ha scritto poi nel pomeriggio la compagna -. Loris ci ha lasciato, grazie a tutti per la vicinanza. Ve ne siamo grati. Scusate se non ho risposto, non sto rispondendo e non risponderò. Tempo, questo mi serve. Appena saprò vi dirò quando poter venire a dare l’ultimo saluto al mio amore. Grazie».

Loris Pesaresi era un grande lavoratore, trascorreva gran parte delle sue giornate, comprese le serate, al lavoro e si divideva tra il ristorante e la famiglia a cui era molto legato. «Quando arrivi a casa stremato, dopo 18 ore di lavoro, a volte ti chiedi: ne è valsa veramente la pena? Poi ti guardi intorno e arriva subito la risposta».

Aveva scritto sulla sua pagina Facebook Loris Pesaresi lo scorso 30 gennaio, inserendo le foto della sua famiglia. Venerdì aveva lavorato, tanto come sempre, ma stava bene. Nulla sembrava far presagire la tragedia che si è consumata, probabilmente di notte, quando il suo cuore si è fermato. Era sul divano ieri mattina quando i sanitari del 118 hanno tentato di rianimarlo ma ormai era troppo tardi. I funerali non sono stati fissati.