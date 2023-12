Ancona, controlli nei locali etnici: sanzionato un locale, identificate 12 persone

ANCONA - Nella serata di ieri i poliziotti della Squadra Amministrativa hanno svolto controlli amministrativi in alcuni locali del centro di Ancona. In particolare, un locale etnico in zona stazione, è stato sanzionato per la mancanza di Scia esposta.

Somministrazione di minori: tutto nel rispetto



In un altro locale, in piazza del Papa, è stato verificato il rispetto del divieto di somministrazione alcol a minori, senza rilevare infrazioni alla normativa. Sono in corso di verifica la regolarità delle posizioni lavorative dei dipendenti in servizio. Nel corso del servizio sono state controllate ed identificate 12 persone.